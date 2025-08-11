Két éven át titokban tesztelték, felforgathatja az energiapiacot a Model X

Jelentős eredményt értel a kínai Envision Energy nevű vállalat: a cég bejelentette, hogy a speciális, kétlapátos szélturbinája 500 napon át stabilan működött. Azt is közölte: az intelligens, szárazföldre telepített szélturbina figyelemre méltó, 99,3 százalékos rendelkezésre állási arányt ért el.

Az Interesting Engineering azt írja: a prototípus két meghibásodás között átlagosan 2444 órán át üzemelt, egy év alatt pedig 3048 órányi teljes működést ért el, ami egyenértékű a cég hagyományos, három lapáttal rendelkező szélturbináinak teljesítményéhez.

A cég szerint az innovatív kialakítású turbina életképes alternatívának bizonyult a hagyományos háromlapátos rendszerekkel szemben, és sikeresen leküzdötte azokat a tervezési kihívásokat, amelyek korábban akadályozták a kétlapátos modellek alkalmazását.

A turbina az Envision Energy Model X nevű platformjára épült, és több mint 10 éven át fejlesztették a mérnökök. A rendszer moduláris felépítésű és könnyű szerkezetű, emellett pedig támogatja a nagy teljesítményű működést, ami alkalmassá teszi arra, hogy széles körben használják ott, ahol zöldenergiát szeretnének előállítani.

Jöhetnek a lapátmentes szélturbinák, áttörés jöhet a megújuló energiában Csendesebb, kevesebb karbantartást igényel, és még a madarakra nézve is biztonságosabb – kidolgoztak egy új szélerőmű-kialakítást, ami alapvető változást hozhat a szélenergia hasznosításában.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a rendszer készen áll arra, hogy kereskedelmi léptékben termeljen elektromos áramot.

A szakemberek korábban azért nem alkalmaztak kétlapátos szélturbinákat, mert azok szerkezeti és egyensúlyi problémáit nem tudták megoldani. A vállalat azonban a dániai cégével 2012-ben kifejlesztette a Game Changer nevű, 3,6 MW-os szélerőművet, ami szintén kétlapátos megoldás, és amit tengeri felhasználásra szántak. Ezzel lerakták a mostani eszközhöz vezető út alapjait.

A prototípust hónapokig tesztelték, majd közel két évig valós körülmények között üzemeltették.

A szakemberek szerint a megoldás lehetővé teszi, hogy a jövőben olcsóbb szélerőművek épüljenek, és azok szállítása és összeszerelése is könnyebbé válik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.

(Nyitóképünk illusztráció.)