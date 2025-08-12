Videón az örök gépélet receptje: amikor kell, saját magán cserél akkut az emberszabású robot

A robotok nem a semmiből kapják az energiát, általában saját áramforrások működtetik ezeket a segítőket. Ha az akku lemerül, a robot persze képes megkeresni a feltöltési lehetőséget, azonban gyakran elég sok időbe telik, mire újra munkába állhat.

Ezt a problémát kívánták orvosolni a sencseni UBTech Robotics szakemberei: egy olyan humanoid (emberszerű) robotot fejlesztettek, amely – ha szükség van rá – képes saját magán kicserélni a lemerült akkumulátort. A hamarosan megjelenő Walker S2 robot hátulján két akkumulátorrekesz található. Amikor az egyik akkumulátorcsomag elkezd lemerülni, a humanoid megközelíthet egy ipari létesítményben telepített csereállomást, elforgathatja felsőtestét a szükséges pozícióba, majd a karjai végén található szerszámokkal eltávolíthatja a lemerült akkumulátort és egy újra cserélheti.

A Walker S2-vel tehát lehetőség nyílik a (szinte) folyamatos munkavégzésre a napi 24 órában, hiszen az egyetlen állásidő az a néhány perc, amíg a robot elsétál a legközelebbi akkumulátorállomáshoz, kiveszi a lemerülő akkumulátort, és kicseréli egy teljesen feltöltöttre, mielőtt visszatér a munkahelyére.

A robot kapcsolási kialakítása lehetővé teszi a váltást a kétakkumulátoros és az egyakkumulátoros üzemmód között. A valós idejű akkumulátorfelügyelet és az akkumulátorcsere-állomások integrálásával a Walker S2 automatikusan kiválaszthatja az akkumulátorcsere- vagy a töltési módot a feladat prioritásainak megfelelően. Az egész testet átszelő, emberszerű dinamikus kiegyensúlyozó algoritmusnak köszönhetően a Walker S2 egyébként 170 fokos dőlésszöget érhet el, és 15 kilónyi hasznos teher kezelésére képes 0-1,8 méteres munkaterületen belül.

A robot saját akkucsréjének működéséről nem közöltek pontos leírást, azonban a kapcsolódó weboldalon közöltek szerint feltételezhető, hogy a fejében elhelyezett látókamerákat, illetve mélytanulásos algoritmust fog használni ahhoz, hogy érzékelje az akkutorony egymásra rakott csomagjainak zöld fényét, amely a teljes töltöttségi állapotra utal.

Az árat és az elérhetőséget csak később fogja a UBTech nyilvánosságra hozni.

