A WhatsAppon azokkal is lehet majd beszélgetni, akiknek nincs WhatsAppjuk

Úgy tűnik, nemcsak a biztonság terén kínál újdonságokat a felhasználóknak a WhatsApp, hanem nagyobb szabadságot is ad a számukra a szolgáltatás. A WABetaInfo egy olyan, jelenleg tesztelés alatt álló funkcióra bukkant, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók olyan emberekkel is csevegni tudjanak, akik egyébként nem használják a WhatsAppot.

A funkcióra az androidos 2.25.22.13-as beta verziójában bukkantak, de a lap szerint hamarosan megjelenhet majd a fő androidos és iPhone-os alkalmazásba is.

A megoldás lehetővé teszi a WhatsApp-felhasználók számára, hogy SMS-ben, e-mailben vagy közösségi oldalakon keresztül a csevegéshez tartozó linket küldjenek azoknak a névjegyzékükben szereplő személyeknek, akik nem rendelkeznek az alkalmazással vagy aktív WhatsApp-fiókkal. A link megnyitása után a nem WhatsApp felhasználó egy, a WhatsApp Webhez hasonló platformra kerül át, ahol végponttól végpontig történő titkosítással cseveghet az adott felhasználóval.

Vége az összevissza nyomogatásnak a WhatsAppban A WhatsApp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Facebookról vagy az Instagramról importálják a szolgáltatásba a profilképüket. Erre a megoldásra 11 évet kellett várni.

A funkció azonban nem lesz 100 százalékos. A nem WhatsApp-felhasználók nem tudnak majd médiafájlt, GIF-et vagy hangüzenetet küldeni, illetve hang- és videóhívást bonyolítani.

Hogy pontosan mikor érkezhet meg a felhasználókhoz, egyelőre nem tudni.

