Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell ki a Kljucsevszkaja vulkán

Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5 erejű földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követetett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezet jelentés.

A péntek esti nagyerejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

(Nyitóképünk a július 30-ai földrengés utáni helyzetet illusztrálja.)