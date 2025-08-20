33-szor több energiát lehet átadni ezekkel az elektródákkal

A Koreai Tudományos és Technológiai Intézet (Korea Institute of Science and Technology, KIST) kutatói már kitaláltak erre valamit: olyan elektródát fejlesztettek, ami az eddigiekhez képest 33-szor több energiát képes tárolni a viselhető eszközök számára.

A mérnökök szerint az általuk kifejlesztett elektródaszálak a szilárdságuknak, kicsi súlyuknak és nagy rugalmasságuknak köszönhetően minden eddiginél nagyobb sokoldalúságot kínálnak a viselhető eszközök tervezői számára. A kutatók kiemelték: a jövőben mindez új formavilág megalkotását is lehetővé teheti.

Korea Institute of Science and Technology

Ez annak köszönhető, hogy az elektródaszál erősen kristályos szén-nanocsövekből áll, aminek köszönhetően 3,3-szer erősebb, mint a jelenlegi elektródák, miközben a vezetőképességük 1,3-szer nagyobb.

A szakemberek a tesztek során egy digitális órát működtettek az új technológiával, amit 15 percig látott el árammal a szerkezet. A hajlítási tesztekből az is kiderült, hogy a szál alakú elektródák esetében 5000 hajlítás után a kapacitás 95 százaléka, míg a szálak csomózásával ez majdnem 100 százalék volt. A kutatók azt mondják, a technológia azután is jól működött, hogy az akkumulátort a csuklópántba építették be.

