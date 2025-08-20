Akinek Samsung mobilja van, az jár vele a legjobban: itt az olcsósított Galaxy fülhallgató

Belépőt kínál a Galaxy Buds fülhallgatók világába a termékcsalád legújabb tagja. A mobilos nevezéktanhoz hasonlóan az FE jelzés ezúttal is egy barátságosabb árcédulára, illetve egy középkategóriás tudásszintre utal.

A Buds3-sorozat tagjainál megszokott dizájnjegyek az új modellben is fellelhetők. Az új fülesek oldaléléről azonban kimaradt a többi hármas fülesnél meglévő, lényegében semmire nem jó LED-csík.

Maradt viszont az aktív zajszűrés, ami a beállítások mellett csippentő mozdulattal közvetlenül a fülesnél is be- és kikapcsolható. Mellette ott van a Crystal Clear Call (Kristálytiszta hívás) néven emlegetett technológia is, amely előre beprogramozott gépi tanulási modellt alkalmaz a beszélő hangjának elkülönítésére, hogy a társalgás még zajos környezetben is tisztán hallható legyen. A hívásélményt fokozza a mikrofonok pozíciójának módosítása is: ezeket a felhasználó szájának irányába igazították a beszédhang optimalizált érzékeléséhez és felvételéhez.

Samsung_Galaxy Buds3 FE Samsung

És persze a Buds3 FE esetében is ott a mesterséges intelligencia, a szokásos „Hey Google” figyel fel a fülhallgatón keresztül a telefonon futó Gemini.

A Galaxy Buds3 FE várhatóan szeptember elején jelenik meg a magyar piacon fekete és törtfehérnek látszó, nagyon világos szürke színekben. Listaára 45 ezer forint.

