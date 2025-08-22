Androidos? Itt egy vadonatúj app a Google-től, ha letölti, megszabadulhat a jegyzetbe írt jelszavaitól

Hasznos új alkalmazást adott ki a Google, a Play Áruházból már letölthető a cég önálló jelszókezelője, amivel közvetlenül férhet hozzá a Google rendszereiben tárolt belépési adataihoz – derül ki a Neowin cikkéből.

Az applikációt Google Jelszókezelő (Password Manager) néven kell keresni az androidos alkalmazásbolt kínálatában, de ide kattintva is letöltheti. Telepítés után, az első megnyitás alkalmával tapasztalataink szerint már mutatja is az eszközhöz rendelt Google-fiókba mentett belépési adatokat – aki használta már a Chrome böngészőt, pontosabban annak jelszókezelő funkcióját, annak ismerős lesz a felület. Ez voltaképpen annak a kiszervezése egy önálló alkalmazásba.

Play Áruház (képernyőkép)

Megnyitás után rögtön megjelennek a mentett bejelentkezési adatai, de alul tud váltani több menüpont között is. Van egy Ellenőrzés nevű, ahol áttekintheti, vannak-e kiszivárgott jelszavai, de arra is figyelmeztet az app, ha több szolgáltatásban használja ugyanazt a jelszót. (Ez elég veszélyes.)

A harmadik menüpont, a beállítások magáért beszél – itt mások mellett azt is engedélyezheti, hogy létrehozzon-e az app automatikusan azonosítókulcsokat ott, ahol ez elérhető. Kérhet riasztásokat is kiszivárgott jelszavakról, de exportálhatja-importálhatja is az adatait könnyedén.

Google Jelszókezelő képernyőkép / HVG

A Neowin úgy véli, nem véletlen, hogy pont most állt elő a Google ezzel az alkalmazással. Ha a felhasználók rákeresnek a Play Áruházban arra, hogy „jelszókezelő”, akkor más, harmadik féltől származó szolgáltatások ugranak fel, mint a Bitwarden vagy a Proton Pass – és a területen egyre élesebb a verseny, mivel rengeteg szolgáltató érhető el. A dedikált appal a Google is láthatóbban jelen lehet ezen a területen – noha eddig is rendelkezett hasonló megoldásokkal.

