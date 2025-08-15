Jöhet egy szupervékony iPhone. De mekkora képernyőt kap az iPhone 17 Air?

Hamarosan bemutatja az Apple a legújabb okostelefon-modelljeit, és a leleplezés várható időpontjáról is van már elképzelés. A talán leginkább várt készülék ebben az évben az iPhone 17 Air lehet, azaz az Apple ultravékony modellje. Egy megbízható tippadó ezúttal nem a várható vastagságról, pontosabban vékonyságról posztolt az X-en, hanem a képernyővédő fóliák alapján arról, hogy miként fog viszonyulni ennek a modellnek a kijelzője az iPhone 17 Pro és Pro Max megjelenítőjének méreteihez.

IPhone 17 Pro screen protector pic.twitter.com/wwWPLitXiU — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 10, 2025

A közösségi platformon megosztott képből kiderül, hogy az iPhone 17 Airnek egyáltalán nem lesz kicsi a kijelzője, a 17 Pro és Pro Max közé fog esni. Néhány évig a standard iPhone-nak és Pro modelleknek egyforma nagyságú volt a kijelzőjük, mint ahogy a Plus verzió és a Pro Max kijelzői is azonos méretűek voltak. Az iPhone 16 termékcsaláddal az Apple lecsökkentette a 16 Pro és 16 Pro Max kijelzőinek már amúgy is vékony káváját, és ez egy további kis kijelzőfelületet hozott létre a nem Pro telefonokhoz képest – magyarázza a 9to5Mac.

Az iPhone 17 Air több dimenzióban is változásokat hoz. A drámaian vékonyabb telefon várhatóan 6,6 hüvelykes kijelzővel rendelkezik majd. Csak összehasonlításképpen: az iPhone 14/15/16 Plus modelleknek 6,7 hüvelykes a kijelzőjük. Az iPhone 17 továbbra is a legkisebb, 6,1 hüvelykes kijelzőt kapja majd, míg a 17 Pro várhatóan megtartja a tavalyi 6,3”-es kijelzőt. Az iPhone 17 Pro Max pedig továbbra is az uralkodó lesz a maga 6,9 hüvelykes megjelenítőjével.

Az iPhone 17 Airnek tehát tekintélyes nagyságú kijelzője lesz, még ha nem is a legnagyobb az új családban. Vékonysága is lenyűgöző lehet, azonban ez kompromisszumokat is hoz magával. Ilyen az egykamrás rendszer vagy a nagyon kicsi akkumulátor, bár várható, hogy az Apple majd újra kínál kiegészítő akkucsomagot.

