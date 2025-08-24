Új funkciót kapcsolt be a Viber Magyarországon: elrejthető az „éppen ír”

A Viber Plus csomagra befizetők számára elérhető új beállítási lehetőség elrejti a másik fél elől az „Éppen ír…” jelzést, így nyugodtabban fogalmazhatók meg a válaszok.

Az opció a „láthatatlan mód” adatvédelmi beállításai között érhető el.

A Gépelés elrejtése funkció a Viber Plus két másik, korábban idén bemutatott adatvédelem-központú megoldásához csatlakozik: a csoportokból jelzés nélkül ki lehet lépni, az üzeneteket pedig úgy is lehet utólag szerkeszteni, hogy a másik fél nem fog értesülni róla, hogy át lett írva a szöveg.

A Viber szerint a nyom nélküli szerkesztés világszerte az egyik legnépszerűbb funkció: az elmúlt 30 napban 1,4 millió alkalommal használták.

A most bevezetett újítás a „Nyom nélküli törlés” sikerére épít, amely közel 5 millió alkalommal segítette a felhasználókat ugyanezen időszakban.

Az új funkciók eléréséhez szükséges a Viber legújabb verziójára frissítés az App Store-ban vagy a Google Playen.

