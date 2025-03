„Maradj csöndben, kisember. Csak elenyésző töredékét fizetitek a költségeknek. És nincs mivel helyettesíteni a Starlinket” – üzente vasárnap Elon Musk az X-en Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterenek, aki korábban arról posztolt, hogy Varsó évi 50 millió dollárt fizet a Starlink ukrajnai használatáért, de szükség esetén más szolgáltatót keres az amerikai helyett.

A vita abból indult ki, hogy egyik bejegyzésében a Trump-adminisztráció kormányzati hatékonysági hivatalát felügyelő Musk békét sürgetett Ukrajnában, és azt írta, hogy az ukrajnai frontvonal összeomlana, ha a tulajdonában lévő Starlink műholdas internethálózat szolgáltatása leállna. Erre Sikorski úgy reagált, hogy az ukrajnai Starlinket a lengyel digitalizálási minisztérium (is) fizeti.

A lengyel tárcavezető emellett bírálta, hogy Musk „az agresszió áldozatát fenyegeti” a Starlink kikapcsolásával. „Ha a SpaceX megbízhatatlan szolgáltatónak bizonyul, kénytelenek leszünk más szolgáltatók után nézni” – fűzte hozzá.

Ehhez szólt hozzá a fent idézett módon Musk.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink.