[{"available":true,"c_guid":"0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","shortLead":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","id":"20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7.jpg","index":0,"item":"2acfcfdc-2f6d-478b-9715-d472dab8651c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 06. 19:36","title":"Újabb ukrán-amerikai találkozó lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","shortLead":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","id":"20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6.jpg","index":0,"item":"13f901b2-6923-4796-b376-612e51d17cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","timestamp":"2025. március. 05. 13:12","title":"Tragédiával ért véget a gyorshajtás miatti baleset, mindkét utasa meghalt a fiatal sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","shortLead":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","id":"20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040.jpg","index":0,"item":"783c5685-5cff-43c1-bcae-8a04a00dec3b","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","timestamp":"2025. március. 05. 16:00","title":"Több milliárd forint állami hitelhez jutott Hernádiék alig 3 hónapja alakult érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","shortLead":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","id":"20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"06f0c78d-2d1b-43d0-a74c-41771492e5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","timestamp":"2025. március. 06. 10:53","title":"A Samsung szerint csak grafitpor van a gödi gyár tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","shortLead":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","id":"20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"7da93ae0-b8cb-48e8-aee6-1f5cbb942e97","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"Külföldi bűnözőket toloncol ki Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak az ellenőrök, így felfüggesztették a működésüket. Még aznap megint ki kellett szállniuk, mert a két büfé újranyitott.","shortLead":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak...","id":"20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab.jpg","index":0,"item":"7fe7b3b0-0c09-41c2-9ebd-949f857231eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. március. 06. 12:42","title":"Egy nap alatt kétszer záratott be két koszos budai büfét a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Bokor Balázst kérdeztük arról is, mi lehet a magyarázata a független magyar alkotások nemzetközi sikerének?","shortLead":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar...","id":"20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06.jpg","index":0,"item":"f7279be2-6280-4748-a9b1-b1e29342ba12","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","timestamp":"2025. március. 06. 18:30","title":"Száz éve a magyarok mentek Hollywoodba, most Hollywood jár ide – interjú Bokor Balázzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25687fc3-669b-4e07-a0db-5fd14c19165c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erőszakos összecsapások törtek ki Görögországban egy korábbi, 57 halálos áldozatot követelő vasúti katasztrófa miatt. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök jobbközép kormánya bizalmatlansági szavazás elé néz.","shortLead":"Erőszakos összecsapások törtek ki Görögországban egy korábbi, 57 halálos áldozatot követelő vasúti katasztrófa miatt...","id":"20250306_athen-utcai-zavargas-vonatbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25687fc3-669b-4e07-a0db-5fd14c19165c.jpg","index":0,"item":"b6a9c6a9-79db-4a4a-a495-8f9648204704","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_athen-utcai-zavargas-vonatbaleset","timestamp":"2025. március. 06. 14:15","title":"Utcai zavargások kezdődtek Athénban egy halálos vasúti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]