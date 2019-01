Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó ígérete szerint a piacon elérhető leggyorsabb szélessávú vezeték nélküli kapcsolatot nyújtja nemcsak az okostelefonok, de a hálózati eszközök számára is.","shortLead":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó...","id":"20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051d058-24c7-4467-a9bf-0d7e58f32af1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"Ez a chip kerül majd a Huawei 5G-s okostelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","shortLead":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","id":"20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc16e7a-91df-48bf-805d-2cd097f995fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","timestamp":"2019. január. 30. 13:20","title":"Hibriddé válik a kőkemény amerikai Jeep terepjáró, ráadásul budapesti segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől szabadulnak meg, mint a SIM-tálcák, az USB portok, a hangszórók vagy a gombok. A Vivo egy koncepcióval mutatja, milyen készülékkel állna be a fősodrásba.","shortLead":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől...","id":"20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de985f7b-b4fb-4416-b92c-62046520e346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","timestamp":"2019. január. 28. 15:03","title":"De hol vannak a gombok róla? A Vivo idén is megmutatott egy érdekes telefonkoncepciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d4c973-d76c-45d2-bbec-7a572100dc37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó a tragikus tűzeset után.","shortLead":"Videó a tragikus tűzeset után.","id":"20190130_Ezt_a_kutyat_sikerult_megmenteniuk_a_tuzoltoknak_a_hetfoi_lakastuzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d4c973-d76c-45d2-bbec-7a572100dc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b890f63-0c5a-419d-b543-d018edb1758c","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Ezt_a_kutyat_sikerult_megmenteniuk_a_tuzoltoknak_a_hetfoi_lakastuzbol","timestamp":"2019. január. 30. 12:35","title":"Ezt a kutyát sikerült megmenteniük a tűzoltóknak a hétfői lakástűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta súlyosan szennyezett.","shortLead":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta...","id":"20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf318415-1a85-46a9-bfde-81b9838bb602","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 30. 09:09","title":"Tele van porral Bangkok levegője, nem engedik iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek, hogy azt autóba rejtve robbantsák fel. Az ügyészség szerint a lefogottak iszlamista kapcsolatokkal rendelkeztek.","shortLead":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek...","id":"20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ba2062-f079-447a-bc23-b5b173ab4ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 30. 10:34","title":"Terrortámadásra készülő irakiakat vettek őrizetbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]