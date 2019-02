Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte hétfőn bogotái ülésén a 14 amerikai országot tömörítő limai csoport.","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte...","id":"20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a2ac7-e398-4af0-83ca-28e9cb7510bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","timestamp":"2019. február. 26. 05:01","title":"Halálos fenyegetéseket kapott Venezuela új, ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt a rendőrökkel, és a cigaretta füstjét is az arcukba fújta. Megbüntették.","shortLead":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt...","id":"20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355fb64a-66c1-421f-af01-45359593c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","timestamp":"2019. február. 25. 09:15","title":"Cigifüstöt fújt a rendőrök arcába a tüntető, 150 ezres pénzbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","shortLead":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","id":"20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba88307-31e0-46cb-a7f6-6a8181a0a4da","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","timestamp":"2019. február. 26. 09:51","title":"Illegális kifőzdét zárt be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen előadták a Csillag születik Shallow című betétdalát. 