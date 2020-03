Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","shortLead":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","id":"20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04f7a15-c657-4c33-88fc-421c8f873531","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","timestamp":"2020. március. 17. 21:45","title":"Szerbiában elhalasztották a választásokat, éjszakai kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d035b-6fbe-46e7-be62-7a97b1c20e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester újabb intézkedésekről tájékoztatott.\r

","shortLead":"A gödi polgármester újabb intézkedésekről tájékoztatott.\r

","id":"20200318_koronavirus_hazi_karanten_idosek_ellatas_god_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25d035b-6fbe-46e7-be62-7a97b1c20e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4bb6ba-b5a4-4772-83b7-3144023cf899","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_hazi_karanten_idosek_ellatas_god_polgarmester","timestamp":"2020. március. 18. 17:20","title":"Ellátják a gödi időseket, ha vállalják a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nap alatt 340-ről 350-re változott a forint/euró árfolyam. Többször 351 felett is járt.","shortLead":"Két nap alatt 340-ről 350-re változott a forint/euró árfolyam. Többször 351 felett is járt.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_350","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f340d07b-a23d-4213-b2a0-16eebdefcc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_350","timestamp":"2020. március. 18. 11:07","title":"Padlóra küldte a járvány a forintot, itt a 350 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós kellékeiről ismert japán cég. Most derült ki, hogy a készítmények egyik összetevője a koronavírus ellen is jó.","shortLead":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós...","id":"20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e2d71-ce04-4401-aef3-dc3f1945a8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","timestamp":"2020. március. 18. 12:13","title":"Úgy tűnik, a Fujifilm egyik gyógyszerével a koronavírusos betegek is kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","shortLead":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","id":"20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4bb9f-6562-4d67-811b-efce39c4c741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:18","title":"Jogosítványt se most akarjunk szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges. Egy videojátékokat árusító platform különleges akcióval segít ebben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges...","id":"20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a81e1c-7a92-4ab0-87bf-89f40ff6a267","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","timestamp":"2020. március. 17. 20:25","title":"27 videojátékot tölthet most le teljesen ingyen, csak maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","id":"20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101bd909-dd75-4d9f-aaa3-c5fddf124f62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","timestamp":"2020. március. 17. 08:10","title":"Akkorát zuhant a tőzsde és a forint, hogy Mészáros Lőrinc már nem dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","shortLead":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","id":"20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e1215-bba8-4ff8-8b1c-900b343e8ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 17. 15:09","title":"Az éjjel átutazhatnak az országon a határon rekedt román és bolgár állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]