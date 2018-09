Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","shortLead":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","id":"20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f65786-76b8-4d6b-a57f-f03ae00d9960","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:22","title":"Négy szonda is azt mutatta, hogy ivott, pedig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1f69c6-3ece-4f8d-87b5-b4fc0ef4617a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Nem_vicc_Paulo_Coelho_posztolt_egy_Ganxta_Zoleefotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1f69c6-3ece-4f8d-87b5-b4fc0ef4617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54be0c5c-54fc-4808-a80c-adbc365ecf7f","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Nem_vicc_Paulo_Coelho_posztolt_egy_Ganxta_Zoleefotot","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:40","title":"Nem vicc: Paulo Coelho posztolt egy Ganxsta Zolee-fotót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen többször találkozott azzal a bizottsággal és munkatársaival, akik az állítólagos orosz összejátszást vizsgálják. ","shortLead":"Michael Cohen többször találkozott azzal a bizottsággal és munkatársaival, akik az állítólagos orosz összejátszást...","id":"20180921_Megeredt_a_nyelve_Trump_volt_ugyvedjenek_mar_az_oroszok_a_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7a4801-f28b-4dfd-9323-09f1527e4243","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Megeredt_a_nyelve_Trump_volt_ugyvedjenek_mar_az_oroszok_a_tema","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:15","title":"Megeredt a nyelve Trump volt ügyvédjének, már az oroszok a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne idejük új híreket megosztani róla.

","shortLead":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne...","id":"20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c037899-5e9b-43c1-bd57-e9beea85cf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:03","title":"Ilyen lesz a társkereső funkció a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","shortLead":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","id":"20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20282817-e0c6-416b-abc8-5eca19e2d6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:23","title":"Heti rendszerességgel erőszakolta gyerekeit egy tarnaszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől. Újításokon dolgoznak az Instagram fejlesztői.","shortLead":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől...","id":"20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680faff-1383-420a-ae83-59d699ee4ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"3 új funkció jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b28841a-78d3-4784-a2af-027e280d3099","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terapeuták szerint a szüleink közti viszony nagyban befolyásolja a saját intim kapcsolatainkat – igen, a hálószobában is.","shortLead":"A terapeuták szerint a szüleink közti viszony nagyban befolyásolja a saját intim kapcsolatainkat – igen, a hálószobában...","id":"20180921_On_vajon_megorokolte_a_szulei_szexualis_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b28841a-78d3-4784-a2af-027e280d3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f82334-71a8-4fb5-a86a-373cbaa1250c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_On_vajon_megorokolte_a_szulei_szexualis_eletet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:23","title":"Ön vajon megörökölte a szülei szexuális életét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]