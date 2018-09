Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót, vagy nagyon közel lesz hozzá. Ennél biztosabbat azért nem lehet mondani, mert nem tudni, hogyan alakul majd az euró árfolyama.","shortLead":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót...","id":"20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3b040-f8ad-4bd0-a8e8-72645c93a4f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:28","title":"Egymilliárd eurós eredményt vár Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","shortLead":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","id":"20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9be1d6-3aff-49ec-acf8-d411190e81a0","keywords":null,"link":"/sport/20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:25","title":"Lebonthatják a téli olimpia helyszíneit, túl drága a fenntartásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket képviselők vettek részt a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, Izer Norbert meghívására azon a tanácskozáson, amely a tárca szándékai szerint első állomása lehet a minisztérium és az érintettek közötti, adóügyekről szóló folyamatos párbeszédnek. ","shortLead":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket...","id":"20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce01317a-cbc0-4934-a404-7557ed3e923b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"El tudja képzelni, hogy mit kérnének az adószakértők egy kívánságműsorban? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy virtuális éttermen keresztül tehetjük jobbá a gazdára váró állatok életét. ","shortLead":"Egy virtuális éttermen keresztül tehetjük jobbá a gazdára váró állatok életét. ","id":"20180920_Mar_menhelyi_kutyaknak_is_lehet_etelt_rendelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661b44c-b8b3-43cb-b7a0-d2aa986b1785","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Mar_menhelyi_kutyaknak_is_lehet_etelt_rendelni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:53","title":"Már menhelyi kutyáknak is lehet ételt rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és Mexikó közötti határra tervezett fal ötletét – a Szaharában építsen kerítést, amely alkalmas lenne az Európa felé tartó migránsok megállítására.



","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és...","id":"20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94192716-0718-4082-b909-740e16b36222","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:11","title":"Trump a Szaharába építtetne falat a menekültek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]