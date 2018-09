Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-lista legaljára kerültünk, amikor azt vizsgálták, mennyi zöldenergiát használnak az országok.","shortLead":"Az EU-lista legaljára kerültünk, amikor azt vizsgálták, mennyi zöldenergiát használnak az országok.","id":"20180922_Ezert_marad_Magyarorszag_meg_sokaig_Putyin_kedvence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a6da31-e2c9-4e5b-98b8-a1574f751df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Ezert_marad_Magyarorszag_meg_sokaig_Putyin_kedvence","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:00","title":"Ezért marad Magyarország még sokáig Putyin kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza a Globális Béke Indexet. Ez a mérőszám azt mutatja, hogy a vizsgált 163 országban miként alakult a béke, a stabilitás, illetve az egy év leforgása alatt bekövetkezett változásoknak milyen gazdasági következményei, hatásai voltak.","shortLead":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza...","id":"20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac3a94-137b-4d34-aa73-d171d6fb6db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:22","title":"Végre itt egy lista, amelyen beértük Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon következetesen fog cselekedni - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter egy csütörtök esti kijevi televíziós talkshow-ban.","shortLead":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon...","id":"20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e1c23-2691-4c0c-92be-bc0c9c7dbcdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:20","title":"Kijev állampolgárságügyben nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","shortLead":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","id":"20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5885602-20f6-4246-826c-0133d49633c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:43","title":"Ismét rendőri felvezetéssel jutott kórházba egy kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének így viszont kevesebb jut.","shortLead":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének...","id":"201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6928e1-2b32-4f3e-91e7-a96c74aa4e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:30","title":"Van az a közpénz, amennyiért Mészáros Lőrinc már a vízügyekhez is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett GodMode mappa listába szedi a különböző Windows-eszközöket, cserébe pedig időt spórolhatunk meg, hiszen minden egy helyen lesz elérhető. ","shortLead":"Az úgynevezett GodMode mappa listába szedi a különböző Windows-eszközöket, cserébe pedig időt spórolhatunk meg, hiszen...","id":"20180922_windows_10_godmode_mappa_funkcio_rejtett_windows_funkcio_vezerlopult_windows_tipp_trukk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651d078e-855b-4075-9e1d-9d49e7e64fbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_windows_10_godmode_mappa_funkcio_rejtett_windows_funkcio_vezerlopult_windows_tipp_trukk","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:03","title":"Erről tudott? Van a Windowsban egy trükk, amellyel egy kattintásra előhozhatja az összes beállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]