[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki a börtönből, már mehet is vissza.\r

\r

","shortLead":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki...","id":"20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff76048-aee6-4c3d-aebf-002df3357cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:42","title":"Börtönből ki, börtönbe be – így indult Putyin ellenfelének hétfője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában - nyilatkozta Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője ","shortLead":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában...","id":"20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b057ebc-9f38-4f37-93c0-d09009c48de2","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:22","title":"Manfred Weber: Orbán nem mutatott kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","shortLead":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","id":"20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658abd5-9c4d-44bd-b747-8bf2929c9959","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:16","title":"Biztonsági probléma a miskolci villamosokkal: nyitott ajtókkal is elindulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74e7ba-12de-4906-908c-169e457bd380","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem szabálysértésként, hanem bűncselekményként kezelhetik a hatóságok.","shortLead":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem...","id":"20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206b31b5-c184-4224-8332-079baacc936e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:15","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a szemetelőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","shortLead":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","id":"20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5885602-20f6-4246-826c-0133d49633c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:43","title":"Ismét rendőri felvezetéssel jutott kórházba egy kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8b89d-31c3-4c8a-a138-2d4c412c1d24","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Sok milliárdba kerülne és bukdácsolna egy állami könyvterjesztő cég a telített piacon, mégis vannak ilyen tervek. Az új kánonépítéshez jó szerzők és marketing kellene – vélik a szakmában.","shortLead":"Sok milliárdba kerülne és bukdácsolna egy állami könyvterjesztő cég a telített piacon, mégis vannak ilyen tervek. Az új...","id":"201838__allamositas_akonyvpiacon__alexandra__kanon__nemzeti_konyvesbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8b89d-31c3-4c8a-a138-2d4c412c1d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fa0ab-5d63-4b47-be59-c6568518f589","keywords":null,"link":"/gazdasag/201838__allamositas_akonyvpiacon__alexandra__kanon__nemzeti_konyvesbolt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:30","title":"Nemzeti Könyvesbolt: Kezdjenek rettegni az államtól a könyvkereskedők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és kiderült, ez a leggyakoribb halálok.","shortLead":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és...","id":"20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4f0d7-1161-43a5-addc-03e8bccce158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:35","title":"Naponta nyolcezer ember hal meg az alkohol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]