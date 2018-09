Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az SC Freiburg magyar válogatott labdarúgója bekerült a Bundesliga negyedik fordulójának válogatottjába az ARD televízió sportmagazinjánál.","shortLead":"Az SC Freiburg magyar válogatott labdarúgója bekerült a Bundesliga negyedik fordulójának válogatottjába az ARD...","id":"20180924_sallai_epp_csak_palyara_lepett_maris_helyet_kapott_az_alomcsapatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd63da83-6371-4c75-a03b-7e8224d9255d","keywords":null,"link":"/sport/20180924_sallai_epp_csak_palyara_lepett_maris_helyet_kapott_az_alomcsapatban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:38","title":"Sallai épp csak pályára lépett, máris helyet kapott az álomcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje alapján Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból - vélte a Le Monde című francia napilapnak adott interjúban Luuk van Middelaar holland politikafilozófus. Szerinte a Sargentini-jelentés megszavazása jelzi: a jobbközép keresi az elhatárolódást a nacionalista és antidemokratikus szélsőségektől.","shortLead":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje...","id":"20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfc7f04-7d5f-496e-b65a-eaa0f16f5037","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:26","title":"Orbán migránsellenessége a demokrácia leépítését fedi el – véli a politikafilozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1fe8fe-a725-4723-9ef6-ef159b66b1b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Támogatást élvez a német kormányzat részéről az a terv, hogy egyesüljön az ország két vezető pénzintézete, a Deutsche Bank és a Commerzbank - közölte a Bloomberg jól értesült forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Támogatást élvez a német kormányzat részéről az a terv, hogy egyesüljön az ország két vezető pénzintézete, a Deutsche...","id":"20180923_Egyesul_a_Deutsche_Bank_es_a_Commerzbank_Europaban_a_3_legnagyobb_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1fe8fe-a725-4723-9ef6-ef159b66b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fea067-350d-4f2e-8c8d-371d4a662057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Egyesul_a_Deutsche_Bank_es_a_Commerzbank_Europaban_a_3_legnagyobb_lenne","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:53","title":"Egyesül a Deutsche Bank és a Commerzbank? Európában a 3. legnagyobb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját hurcolták el. Nyugat-Afrika partvidéke a világ legveszélyesebb kalózterületévé vált.","shortLead":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját...","id":"20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b046ba35-b989-47ca-8f79-90c229f11844","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:27","title":"Megint jöttek a kalózok Nyugat-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","shortLead":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","id":"20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7990c040-dd9d-4172-823a-5687a088b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:21","title":"Agyonvertek és felgyújtottak egy embert a Jászai Mari téren a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","shortLead":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/kultura/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Brazil műkincsinfernó: páratlan kincsek vesztek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]