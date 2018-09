Nemi erőszakkal vádolják Christiano Ronaldót – írja a Spiegel. A német lap szerint egy 34 éves nő, Kathryn Mayorga azt állítja, hogy a Juventus játékosa 2009-ben, Las Vegasban megerőszakolta őt.

A nő azt mondta, Ronaldo az eset után 375 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért, most azonban Mayorga ügyvédje a bíróságon támadta meg a peren kívüli egyezség érvényességét. A nő most először mesélt a történtekről, azt állítja, hogy miután a portugál focista megerőszakolta, rögtön arról kezdte kérdezgetni, hogy vannak-e fájdalmai, és hogy ő "99 százalékban rendes srác, csak nagyon ritka esetekben tesz rosszat".

Ronaldo tagadja a vádakat, szerinte a nő is beleegyezett a szexbe. Maxorga ügyvédje viszont azt állítja, hogy mostani keresete egy olyan dokumentumon alapul, amelyben az olvasható, hogy a focista hogyan írta le a történteket. Eszerint a nő többször is nemet mondott, és azt kérte a férfitól, hogy fejezze be, amit csinál.