[{"available":true,"c_guid":"e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt a géppel. A National Geographic most dokumentumfilmes keretek között igyekszik bemutatni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nagyjából mi történhetett az utasszállítóval.","shortLead":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt...","id":"20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4956b6-16c4-450f-b3ea-89330492c203","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:03","title":"\"Halálspirálba\" kerülhetett: rekonstruálták, mi történhetett a 227 utassal eltűnt maláj géppel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaec09e-23f6-48db-9781-2766e425b1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Október elsejétől ő lesz a főigazgató.","shortLead":"Október elsejétől ő lesz a főigazgató.","id":"20180927_Kineveztek_az_Informacios_Hivatal_elere_Czukor_Jozsefet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcaec09e-23f6-48db-9781-2766e425b1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491d43a0-4254-44dd-8b3d-2204c430d749","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kineveztek_az_Informacios_Hivatal_elere_Czukor_Jozsefet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:51","title":"Kinevezték az Információs Hivatal élére Czukor Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már eurómilliárdokra büntették a négy legnagyobb kamiongyártót kartellezés miatt – az ötödiket pedig csak azért nem, mert ő dobta fel a többi céget.","shortLead":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már...","id":"20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce306ec-acc4-4c75-bc28-99620407ffec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:13","title":"Kartellezéssel vádolja a kamiongyártókat a Waberer's, nem lesz egyszerű bizonyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem zavart sosem, Szijjártó Péter hitelkeretet ajánlott fel az országnak. A szigetországi ellenzék perbe fogná az elnököt.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem...","id":"20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995f1797-2d2c-4bac-9acb-1ce369cd7fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:18","title":"Szijjártó Fülöp-szigeteki üzleti partnere bevallotta az ítélet nélküli gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","shortLead":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","id":"20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f443a0-0d62-4384-98bd-94e9be7dfa80","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:52","title":"Egy pár fokkal melegebb lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül 150 méterre a parttól, félig elsüllyedve állt meg. A gépen tartózkodó valamennyi utast kimentették, s a mentésről videók is készültek. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül...","id":"20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e14af4-3523-45b8-b27b-db11d306c335","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:02","title":"Nem tudott megállni a leszállópályán, a tengerbe zuhant egy Boeing – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint nem biztosították védencének a német alkotmányban és az 1953-as európai emberi jogi egyezményben is rögzített emberi jogokat.","shortLead":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint...","id":"20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1183eb08-71a0-4838-8bbf-d74ad12d1ee0","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:14","title":"A német szövetségi alkotmánybírósághoz fordult panasszal egy volt auschwitzi fogoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]