[{"available":true,"c_guid":"2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új Pixelek, akkor irány a Google Drive vagy a MEGA.","shortLead":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új...","id":"20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0259043-8476-40bf-b0ac-348ec15e5c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:03","title":"Olyan háttérképei lehetnek a telefonján, mint a Google még be sem mutatott mobiljának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","shortLead":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","id":"20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e7927-039a-403e-a507-10b1f2a3dcf8","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:10","title":"Feláldozta az életét, hogy a földrengés alatt felszállhasson egy repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek fele nem is hallott arról, hogy a miniszterelnök 17 milliárdos magángéppel utazott el focimeccset nézni.","shortLead":"Az emberek fele nem is hallott arról, hogy a miniszterelnök 17 milliárdos magángéppel utazott el focimeccset nézni.","id":"20180930_Orban_luxusrepulon_Nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152dd8b-bc39-4c93-b0f9-5668a368855c","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Orban_luxusrepulon_Nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:43","title":"Orbán luxusrepülőn? Nincs itt semmi látnivaló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény lehet.","shortLead":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény...","id":"20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22007a40-608f-4864-82d7-43f60deefb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:23","title":"Bejegyezték a formálódó fideszes médiabirodalom új elemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan annak használják.","shortLead":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan...","id":"201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c88abc5-c823-48fd-bc5c-3a42f3246e1a","keywords":null,"link":"/kultura/201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:00","title":"A nem vágyott élet prófétájának jóslata sosem volt még ennyire közel a megvalósuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","shortLead":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","id":"20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dea0e-6865-473c-bdb2-e8cb42e91890","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:37","title":"Az ötszázhoz közelít az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","id":"20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd64a3-b51c-4989-bd9b-1788501d7b35","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:49","title":"Fagyhalál: máris áldozatot szedett a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6269f2-c28c-41f2-805f-963a18a720c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gigantikus szuperalagutat terveznek Budapest alá; a kilakoltatásra készül egy ötgyerekes család, amelynek sosem volt tartozása; megnéztük, hogyan szervezik a Budapest Maratont. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Gigantikus szuperalagutat terveznek Budapest alá; a kilakoltatásra készül egy ötgyerekes család, amelynek sosem volt...","id":"20180930_Es_akkor_alagut_kilakoltatas_maraton_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6269f2-c28c-41f2-805f-963a18a720c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9bf93b-dc48-4180-9b5c-36933bfb1f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Es_akkor_alagut_kilakoltatas_maraton_posta","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:00","title":"És akkor a Déli pályaudvar átépítői bedobták a nagy álom tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]