Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","shortLead":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","id":"20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0b827c-d88d-4844-8897-5ab1561dcd69","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","timestamp":"2018. október. 02. 10:05","title":"Sargentini-jelentés: Nagykőrös határozatban ítélte el a „kommunista hangvételű aljamunkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új kompakt szedán.","shortLead":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új...","id":"20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4186d5e2-4dd9-4d2d-9fbc-5770c20fefbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. október. 02. 10:21","title":"Itt a teljesen új 3-as BMW: nagyobb, könnyebb, okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét, Kutbettint ítélték tíz és fél év börtönre Törökországban.","shortLead":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét...","id":"20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80254627-9c84-42f5-a27c-25e1e55752f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","timestamp":"2018. október. 01. 21:54","title":"Tíz és fél év börtönre ítélték Gülen testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","shortLead":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","id":"20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2da8d-c1d7-4ec5-95a5-6a54f6399d73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","timestamp":"2018. október. 02. 15:48","title":"Drónvideón lesheti meg a Rogán jobbkezéhez kötődő egymilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","shortLead":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","id":"20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204c323f-d4ce-4704-afcd-1bf057cde851","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. október. 01. 14:35","title":"Bohém szemüvegek, elképesztő göncök, őrült 70-es évek – kijött Elton John életrajzi filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést elítélő előterjesztés vitáján. A Fidesz szerint ismert a véleményük. Nincs értelme felszólalni.","shortLead":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést...","id":"20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367919-696c-4b19-89ec-6eb44cdef88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 01. 09:48","title":"Sargentini-jelentés: nem kap szót az MSZP EP-képviselője a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","shortLead":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","id":"20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160804a5-9115-4150-adfd-8d0fb8045d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","timestamp":"2018. október. 01. 14:48","title":"Kevesebb OKJ-képzést akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]