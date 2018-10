Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek segítettek az adóelkerülésben – állítja a New York Times.","shortLead":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek...","id":"20181003_Trump_adoelkerules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f786a48b-0ac8-4ec9-b58e-4ba161921c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Trump_adoelkerules","timestamp":"2018. október. 03. 08:57","title":"Gigantikus adóelkerüléssel vádolják Trump családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos elismerést.","shortLead":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos...","id":"20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002a083-2432-46ec-9fd2-bb7dcdb1afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","timestamp":"2018. október. 02. 12:11","title":"\"Valósággá vált a tudományos fantasztikum\" – három lézerfizikusé lett az idei fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és...","id":"20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754f1cb-2ede-48dd-94aa-3e548d1b1624","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","timestamp":"2018. október. 02. 17:03","title":"Videó: ezt találták az új Apple-okosórában, miután szétszedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"939f8d1f-5b59-4f25-a041-769c7714e8b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Irodajaban_fogadta_Nadas_Petert_a_nemet_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=939f8d1f-5b59-4f25-a041-769c7714e8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5f140f-3207-4997-b601-f4f8ad96807b","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Irodajaban_fogadta_Nadas_Petert_a_nemet_elnok","timestamp":"2018. október. 02. 21:18","title":"Irodájában fogadta Nádas Pétert a német elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak, hogy létezik.","shortLead":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak...","id":"20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64399432-a85f-4303-bd32-c4f406117785","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","timestamp":"2018. október. 03. 21:03","title":"Űrtörténeti videó: 60 másodpercbe sűrítette minden fontos pillanatát a 60 éves NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","shortLead":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","id":"20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9aa65-2f19-4c93-bf91-b4731e60136a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Elítélték a donyecki hadsereg paksi katonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]