Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a \"hatáskörét túllépő\" Haynaut. \r

","shortLead":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850...","id":"20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486ec1f-b086-4b52-b359-9cbcf71112e7","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Így kapott Batthyány utolsó tettétől idegrohamot Haynau ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","shortLead":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","id":"20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d4a2c-7b3d-4d51-bf09-703c279cd7c1","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"Amerika kapitány nyugdíjba vonul – Deadpool is elsiratja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","shortLead":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","id":"20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0e576d-8fa6-40fe-ac54-2f95c4b93cb8","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","timestamp":"2018. október. 05. 10:38","title":"Letartóztatták Amy Schumert és Emily Ratajkowskit a Kavanaugh elleni tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","shortLead":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","id":"20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622213f-5402-4bb1-9358-26f837ee7198","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","timestamp":"2018. október. 05. 20:23","title":"Újságban reklámozta magát a szemetet illegálisan lerakó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","shortLead":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","id":"20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90e94d6-7152-4724-a91e-04b3d329b926","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","timestamp":"2018. október. 05. 10:30","title":"Orbán új helyettes államtitkárt tett az egészségügy élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]