A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is ellátja.

Folytatja afrikai utazását az amerikai elnök felesége, Melania Trump, aki ezúttal Egyiptomban tartott sajtótájékoztatót. A first lady most először szólalt meg Brett Kavanaugh ügyében, azt mondta: férje főbírójelöltje megfelelően képzett ahhoz, hogy a legfelsőbb bíróság tagja legyen, és üdvözölte azt, hogy a nőt is meghallgatták, aki szexuális erőszakkal vádolta Kavanaught. Arra azonban nem válaszolt, hogy hisz-e a pszichiáternőnek.

Melania Trump értekelte afrikai utazását is, azt mondta, rengeteg csodálatos élményben volt része, és azt reméli, utazásával megmutatta a világnak, hogy az Egyesült Államok – a hírekkel ellentétben – igenis törődik Afrikával. Nem sokkal korábban az elnök „szarfészkeknek” nevezte El Salvadort, Haitit és az afrikai államokat, amikor a természeti katasztrófák elől Haitiból és Salvadorból érkezők tartózkodási engedélyének visszavonásáról volt szó.

Miért mindenki a szarfészek országokból jön hozzánk?

– fakadt ki Trump, hozzátéve, hogy inkább olyan országokból kellene bevándorlókat fogadniuk, mint például Norvégia. A first lady most csupán annyit mondott, hogy ő nem hallotta ezt a kijelentést, így nem tud róla érdemben nyilatkozni. Az ABC News szerint Melania ezután hozzátette, hogy nem mindenben ért egyet férjével, és mindig megmondja neki a véleményét, néha pedig jó tanácsokkal is ellátja.

Van, amikor hallgat rám, de van, amikor nem

– összegezte a first lady.