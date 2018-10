Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","shortLead":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","id":"20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea5ac96-6f75-48a3-96ec-a765644ab23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 08. 05:55","title":"Egyre kevesebb káposztát esznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d01ac8-68c3-4d51-91b7-0a8c65e00339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Vegre_boldognak_latszik_Orban__Erdogan_tarsasagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d01ac8-68c3-4d51-91b7-0a8c65e00339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2deddeb-dfaf-4129-b93a-d35180095e46","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Vegre_boldognak_latszik_Orban__Erdogan_tarsasagaban","timestamp":"2018. október. 08. 15:52","title":"Végre egy igazán boldog kép Orbán Viktorról – Erdogan társaságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

