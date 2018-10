Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rejtély, hogy mi van a rapper fejében.","shortLead":"Rejtély, hogy mi van a rapper fejében.","id":"20181008_Kanye_West_torolte_magat_az_Instagramrol_es_a_Twitterrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d6ca53-bab0-4bc7-9726-7faff030c9ad","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kanye_West_torolte_magat_az_Instagramrol_es_a_Twitterrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:36","title":"Kanye West törölte magát az Instagramról és a Twitterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","shortLead":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","id":"20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341c530-ede2-423d-8b81-b423e088aa75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","timestamp":"2018. október. 09. 12:15","title":"Parkinson- és Alzheimer-diagnózis festményekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök szerint már kétmilliót is érhet.","shortLead":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök...","id":"20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9491671b-efaf-4cc6-ac78-e18fa89f169d","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","timestamp":"2018. október. 09. 05:22","title":"Most, hogy megsemmisítette magát, már kétszer annyit ér Banksy műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. 