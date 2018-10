Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított „vízhullám” vagy az emberi test belső szerveit idéző alkotás – Anish Kapoor (1954) indiai származású brit szobrász a világmindenséget igyekszik megformálni. ","shortLead":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított...","id":"20181010_A_legfeketebb_fekete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b93703-fda9-4f8e-816f-f30569bab31d","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_A_legfeketebb_fekete","timestamp":"2018. október. 10. 18:09","title":"A legfeketébb fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját...","id":"20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8427f1c7-992a-423f-a0b2-af6fae82f306","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","timestamp":"2018. október. 11. 13:36","title":"Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","shortLead":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","id":"20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98011a85-fb7b-405c-8753-31af73059e97","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","timestamp":"2018. október. 10. 12:01","title":"Ferenc pápa megtalálta a legerősebb hasonlatot az abortuszhoz: bérgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8","c_author":"Coca-Cola","category":"brandcontent","description":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","shortLead":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","id":"20181010_A_nagy_Eszamolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e973cb-c40a-41b0-bd05-cff591147922","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181010_A_nagy_Eszamolas","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"A nagy E-számolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","id":"20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab43775-27e3-4df0-8ff3-26097b1219d7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2018. október. 10. 08:15","title":"A szakítás után munkahelyet is vált Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriásponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. A kínálat viszont a megszokott széles skálán szóródott térben, időben és árban egyaránt.","shortLead":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt...","id":"20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2faae-7998-4cb2-8dd5-5000058f7501","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","timestamp":"2018. október. 10. 17:56","title":"Nyári régiségvásár udvari sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely.","shortLead":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori...","id":"20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6c3a6-0ee0-45b8-9733-41589c0d23cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","timestamp":"2018. október. 10. 11:46","title":"Karácsony elindulna Tarlós ellen, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]