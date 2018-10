Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését felfüggesztették, a készleteiket zárolták.","shortLead":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését...","id":"20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df51d5-9568-4e35-a754-c17dd27fe34c","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","timestamp":"2018. október. 11. 16:43","title":"Bezáratott a Nébih két tokaj-hegyaljai borászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","shortLead":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","id":"20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf921d64-e906-485c-a115-9b8569e89760","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","timestamp":"2018. október. 11. 18:42","title":"Óriási vihar érheti el Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","shortLead":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","id":"20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad209e-c832-47a7-85a0-eac884e4ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","timestamp":"2018. október. 11. 20:03","title":"Mestermunka: valaki megépítette 85 000 legókockából az Apple főhadiszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja, hogy iOS-re is megcsinálják. Törökországban már működik.","shortLead":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja...","id":"20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0399f0f-adff-4114-b24d-8a51b1f75ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","timestamp":"2018. október. 11. 11:03","title":"Nagy különbség: az aksikímélő Messenger 140 MB helyett mindössze 5 megás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek ellenére csak minden második háztartásban ellenőrzik évről-évre az érintett berendezéseket, míg szén-monoxid-érzékelő 10 lakásból alig kettőben van.","shortLead":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek...","id":"20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a0611-eedc-47ea-8a9d-e05f3a6ec926","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Életet menthet, itt a szén-monoxid érzékelők pozitív és negatív listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták Törökországban – közölte internetes oldalán a The Washington Post, az újságíró egyik munkaadója. ","shortLead":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták...","id":"20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7958d-2386-4e5e-a634-ee500b64fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Felvételek bizonyítják a Washington Post szerint, hogy meggyilkolták a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máris változtattak a nemrég hozott rendeleten.","shortLead":"Máris változtattak a nemrég hozott rendeleten.","id":"20181013_hajlektalanok_rendelet_modositas_ingosag_tarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec7a8d8-f124-4fdd-a12c-f0591d7aafbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_hajlektalanok_rendelet_modositas_ingosag_tarolas","timestamp":"2018. október. 13. 09:41","title":"Hajléktalanrendelet: mégsem fizetnek a megsemmisített holmiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]