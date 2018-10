Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás is indulhat ellene.","shortLead":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás...","id":"20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ed276-a60d-4bb7-996d-41a673ee7cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:47","title":"Vizsgálatot kezdeményez az LMP néhány tagja Ungár ellen a Mészárossal közös biznisze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","shortLead":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","id":"20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1eec8-88ab-487e-b6af-5cc8233fe223","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba","c_author":"hvg.hu/foodnetwork","category":"vilag","description":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak parlamenti választást, s valószínűnek tűnik, hogy a valaha a Jean-Claude Juncker vezette párt szerepel a legjobban. 