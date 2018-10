Visszakozott a klímaváltozással kapcsolatban Donald Trump: az elnök korábban többször is azt hangoztatta, hogy a globális felmelegedés valójában nem is létezik, az egészet csak a kínaiak találták ki, hogy rontsák az Egyesült Államok versenyképességét. Később már azt mondta, csak viccelt azzal, hogy kínai átverésről van szó, de a globális felmelegedést a továbbiakban is kamunak nevezte. Most visszavonta korábbi állítását, de ebben sem volt köszönet: Trump a CBS-nek azt mondta, nem szeretné, ha az USA-t hátrány érné amiatt, ahogy a klímaváltozásra reagál, ezért elismeri, hogy a klímaváltozás valóban egy létező jelenség, de nem biztos, hogy nem fordul vissza magától.

Szerintem valami történik. Valami változik, és újra vissza fog majd változni. Nem hiszem, hogy ez egy átverés. Szerintem van talán változás. De nem tudom, hogy ez ember által előidézett-e. Azt mondom: nem akarok ezer és ezer milliárd dollárt kiadni. Nem akarok millió és millió állást elveszíteni.

– mondta az elnök.

Megválasztása után Trump élesen bírálta a 2016-ban aláírt párizsi klímavédelmi egyezményt, majd 2017-ben gazdasági okokra hivatkozva be is jelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a megállapodásból. Donald Trump hétfőn a hurrikán sújtotta Georgia és Florida államba utazik, és most jelezte: nem ért egyet azokkal a tudósokkal sem, akik szerint a klímaváltozás miatt egyre pusztítóbbak a hurrikánok.