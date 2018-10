Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Népszavazást akar a Momentum a lakástakarékokról
Nem nyugszik bele a párt a kormány lakástakarékossági ügyben hozott döntésébe.
2018. október. 17. 16:32

Magyar cowboyok? A Vogue rácsodálkozott a Hortobágyra
2018. október. 18. 10:40

Lerohant a rendőrség öt videojátékos csalót Ausztráliában
Ez az első alkalom, hogy valamely ország hatósága videojátékos csalás miatt tartott razziát.
2018. október. 18. 16:15 Hatvani bűz: tiltakoznak a lakosok, de még mindig nincs felelős
Több nyomozás is folyik az ügyben, de még mindig nincs meg a szennyező. A hatvani polgármester közben több ezer aláírást gyűjtött a bűz elleni tiltakozásként.
2018. október. 18. 15:36

Ijesztő hangot rögzítettek az Antarktisz jegét vizsgáló tudósok
A kutatók éveken át vizsgálták a földköpenyt és a földkérget a Ross selfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt eredmények helyett valami egész mást tapasztaltak.
2018. október. 18. 08:03 Az észbontóan jól kereső Jennifer Lawrence elszántan harcol a politikai korrupció ellen
Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence lesz a Joy de Dior parfüm "arca". Az amerikai színésznő csaknem egy évig együtt dolgozott a híres "orral", vagyis illatszerésszel, aki megalkotta az új parfümöt.
2018. október. 19. 11:15

Harminc embert nem engedtek ki a lakásából, akkorát hibáztak a szomszéd építkezésen
Építkezés közben elvágtak egy gázvezetéket Budapesten, több tucat embernek kellett a lakásában maradnia, amíg nem javították ki a hibát.
2018. október. 17. 19:16 Szerinte a téma azért is nehéz kérdés, mert a fideszesek egy része is dohányzik, és kérdés, hogy mit szólnak majd a felvetéséhez. Szerinte a téma azért is nehéz kérdés, mert a fideszesek egy része is dohányzik, és kérdés, hogy mit szólnak majd a felvetéséhez.
2018. október. 18. 17:10