[{"available":true,"c_guid":"64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és saját bevallása szerint nagyon unja magát.","shortLead":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és...","id":"20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63772ceb-cb34-47a6-a566-34149d89a83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","timestamp":"2018. október. 22. 17:25","title":"A volt grúz elnök unatkozik, és sokallja a 400 eurós amszterdami rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint) cserélt gazdát a bostoni székhelyű RR Auction internetes árverésén.","shortLead":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint...","id":"20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa71e53-afe1-4556-b929-e5763719d3a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","timestamp":"2018. október. 21. 18:03","title":"Valaki 172 millió forintot adott egy 5,5 kilós meteoritért, de nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak az elmaradt járulékot kellett állni, ezután talán a teljes számlát. 400 ezer embert érint a döntés.","shortLead":"Eddig csak az elmaradt járulékot kellett állni, ezután talán a teljes számlát. 400 ezer embert érint a döntés.","id":"20181022_Durvan_megdragulhat_az_orvosi_ellatas_azoknak_akiknek_nincs_tarsadalombiztositasuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81061dab-29fb-44d3-a8b9-8b23a2dcf01b","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Durvan_megdragulhat_az_orvosi_ellatas_azoknak_akiknek_nincs_tarsadalombiztositasuk","timestamp":"2018. október. 22. 09:21","title":"Durván megdrágulhat az orvosi ellátás azoknak, akiknek nincs társadalombiztosításuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor vagy Erdogan fasiszta vezetők, akiknek megnyilvánulásai, politikai lépései párhuzamba állíthatóak a fasiszták gondolkodásával, tetteivel.\r

\r

","shortLead":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor...","id":"20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338116e8-91de-4783-9201-0d72e512921e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","timestamp":"2018. október. 21. 17:18","title":"Filozófiaprofesszor a New York Times-ban: Orbán Viktor fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket drágán adják el a fogyasztóknak.","shortLead":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket...","id":"20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dada769-b366-496d-a9e7-bb741dc0a520","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","timestamp":"2018. október. 22. 08:11","title":"Nemcsak a nagyágyúknál van kartellezés, csúf bukás készül a francia sonkásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. ","shortLead":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban...","id":"20181022_Hasogdzsiugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784caf7b-80a6-4699-a3e3-4b52b84ddbc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Hasogdzsiugy","timestamp":"2018. október. 22. 21:11","title":"Hasogdzsi-ügy: a szaudiak továbbra sem ismerik el a gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Hős utca 15/A és 15/B épületei közé már korábban emeltek egy kerítést és méretes betonelemeket is letettek, a rendőri jelenlét is folyamatos. Most a legfrissebb társasházi határozati javaslat szerint újabb kerítés és élőerős beléptetés jöhet. Most a legfrissebb társasházi határozati javaslat szerint újabb kerítés és élőerős beléptetés jöhet. A lakók szerint így akarják rávenni őket, nyomott áron adják el lakásaikat.","shortLead":"A Hős utca 15/A és 15/B épületei közé már korábban emeltek egy kerítést és méretes betonelemeket is letettek, a rendőri...","id":"20181022_Keritest_huznanak_es_biztonsagi_oroket_allitananak_a_Hos_utcai_gettoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec33e6-0c04-4ece-a49b-7dbfed6c207e","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Keritest_huznanak_es_biztonsagi_oroket_allitananak_a_Hos_utcai_gettoba","timestamp":"2018. október. 22. 07:30","title":"Kerítést húznának és biztonsági őröket állítanának a Hős utcai gettóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","shortLead":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","id":"20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce4aa07-860d-4117-8823-3d6897663858","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","timestamp":"2018. október. 22. 18:24","title":"Vakvezető kutyából is hiány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]