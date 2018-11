Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annak is erősen ajánlott ellátogatni az ország legnagyobb képtárába, aki a 2015 óta tartó felújítás előtt már járt ott.","shortLead":"Annak is erősen ajánlott ellátogatni az ország legnagyobb képtárába, aki a 2015 óta tartó felújítás előtt már járt ott.","id":"20181031_Szepmuveszeti_Muzeum_a_kepek_koze_mar_nem_er_el_a_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69892e-827b-422d-8f3f-4bd6da58b5dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Szepmuveszeti_Muzeum_a_kepek_koze_mar_nem_er_el_a_politika","timestamp":"2018. október. 31. 13:20","title":"Szépművészeti Múzeum: a képek közé már nem ér el a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","shortLead":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","id":"20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fee57-5b74-4be7-a426-2fe4cce3aa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","timestamp":"2018. október. 31. 13:34","title":"Hosszú hétvége: változik a MÁV menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet értesülni. ","shortLead":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet...","id":"20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911552d4-3dda-4861-9b3f-9668eb3d7844","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","timestamp":"2018. október. 30. 22:10","title":"Katasztrófavédelem: szerdán folytatódik a szemétszállítás a 116 érintett településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható telefonját.","shortLead":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható...","id":"20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e402f4d-b315-4522-8c55-47feaede7d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","timestamp":"2018. november. 01. 10:03","title":"Közvetlenül a Samsung után: hajlítható telefonnal rukkol ki az LG (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet kialakítására lehet költeni. És jut belőle a Fertő tóra is, ahol már látszik is, ki fog jól járni. ","shortLead":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet...","id":"20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b42478-3961-42a3-b1d2-84a2d8f392f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","timestamp":"2018. október. 31. 06:30","title":"A Balatont már elvitte a NER, most a Fertő tó következhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot számláló) klubjába. Egy nagyon fontos lépést mindenesetre megtettek a redmondiak, maguk mögé utasították a korábban biztos befutónak tartott Amazont.","shortLead":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot...","id":"20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39235aa8-47ba-4b8e-965f-6d975221ed5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","timestamp":"2018. október. 31. 17:03","title":"Mi történt? Az Apple után már nem az Amazon az amerikaiak második legértékesebb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","shortLead":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","id":"20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f676692e-69ae-4c2f-923b-955c21b0ad61","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","timestamp":"2018. október. 31. 08:17","title":"A CEU sorsa továbbra sem ismert, de egy kínai egyetem működésére már rábólintott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami visszautasítása nem megvon, hanem inkább ad nekünk valamit. Miért fontos a visszautasítás, hogyan lehet jól csinálni és hogyan tehetjük meg úgy, hogy biztosan nyerjünk vele?","shortLead":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami...","id":"remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb6d8f-1c70-41a3-ae9c-299b65250844","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","timestamp":"2018. november. 01. 07:21","title":"Nem tud nemet mondani? Ideje megtanulni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"}]