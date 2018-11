Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","shortLead":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","id":"20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ae2b76-d33d-4f65-ab1f-9b4b34aea284","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","timestamp":"2018. november. 06. 08:41","title":"Curtis Majkáról: \"Számomra ő már nem létezik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely Brüsszelt járja majd.","shortLead":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely...","id":"20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efbb16e-e02d-4fd7-b056-7fbc879cfd45","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"\"Orbán először lopott, most el akarja pusztítani Európát\" így vág vissza Orbánék plakátkampányának egyik arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","shortLead":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","id":"20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e952b-4117-406f-b513-a63c0139f4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","timestamp":"2018. november. 07. 09:18","title":"Az el nem adott kenyerekből főz sört a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","shortLead":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","id":"20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda2a08e-cf74-4586-852d-1bfb483f120e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 06. 19:16","title":"Villamoson verekedő fiatal férfit keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","id":"20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49fae4-0ae2-4b52-b545-d6975dc2110e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","timestamp":"2018. november. 06. 21:16","title":"Elios-ügy: bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","shortLead":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","id":"20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632b36c-d85f-47d6-9935-c6fa50c5effd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","timestamp":"2018. november. 06. 06:18","title":"A kacsa helyett már a liba az új ünnepi fogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","shortLead":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","id":"20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15200c29-c196-46fd-acec-c127807a3d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. november. 06. 11:58","title":"A Fidesz Polttal vizsgáltatja a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","shortLead":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","id":"20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f811aa8-153a-49ec-9bf9-83f17dd95a58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","timestamp":"2018. november. 07. 06:59","title":"Öt évig még maradhat a kedvezményes lakásáfa, de nem minden ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]