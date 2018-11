Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","id":"20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e588-b42e-4439-8199-e544964d2cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 09:27","title":"Blikk: Kiadják az osztrák hatóságok a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy hallgató otthagyja az egyetemet.","shortLead":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy...","id":"20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a809714-2817-44e7-8a55-8eed3da8c773","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","timestamp":"2018. november. 08. 08:30","title":"Riasztó a lemorzsolódási arány a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és Orbán Viktorhoz is.","shortLead":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és...","id":"20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e310aa4c-66e0-4e43-a847-5f89fc46cca2","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","timestamp":"2018. november. 08. 07:41","title":"Mészáros cégei elkezdték bekebelezni az egykori Simicska-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány lesz fűből.","shortLead":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány...","id":"20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0e296-8a64-4481-9226-e3f3c1404fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","timestamp":"2018. november. 07. 15:57","title":"Annyit szívnak Kanadában, hogy elfogynak a marihuánakészletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e34d22-f450-4672-80df-fb39437fee83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jeff Sessions szerint Donald Trump kérte rá.","shortLead":"Jeff Sessions szerint Donald Trump kérte rá.","id":"20181107_Lemondott_az_amerikai_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e34d22-f450-4672-80df-fb39437fee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6bb19b-cd5b-49a9-ad45-c4f80d638fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Lemondott_az_amerikai_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2018. november. 07. 21:03","title":"Lemondott az amerikai igazságügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette az Egyesült Államokat a kínai kommunistákkal még Mao elnök idejében. ","shortLead":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette...","id":"20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96beec90-fafa-49a2-b33b-aa0d97575726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","timestamp":"2018. november. 09. 13:00","title":"A történelem mégis megismétli önmagát? Kissinger Pekingben, békéltető küldetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt tartóztattak le, akik még januárban több millió dollár értékben loptak el ékszereket a velencei Dózse-palotából.","shortLead":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt...","id":"20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfb97f3-7fd0-4623-870d-09359c34cf44","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:06","title":"Elfogták a velencei kiállításról értékes gyémántokat lopó délszlávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]