[{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tudott felszállni a helikoptere, így inkább lemondta a rendezvényt.","shortLead":"Nem tudott felszállni a helikoptere, így inkább lemondta a rendezvényt.","id":"20181110_Vilaghaborus_centenarium_Trump_a_rossz_ido_miatt_nem_ment_el_egy_koszoruzasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4575a626-ac92-410c-864c-319bba8d8688","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Vilaghaborus_centenarium_Trump_a_rossz_ido_miatt_nem_ment_el_egy_koszoruzasra","timestamp":"2018. november. 10. 17:34","title":"Világháborús centenárium: Trump a rossz idő miatt nem ment el egy koszorúzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való újjászületésének századik évfordulóját. A tömeg nagyságát az sem csökkentette, hogy sokan attól tartottak, a felvonulók között lévő szélsőjobboldali nacionalisták megzavarhatják a nyugalmat. ","shortLead":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való...","id":"20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a676e1-60ef-4c7e-8622-c562d8c9a35b","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","timestamp":"2018. november. 11. 19:23","title":"Békében telt a lengyel függetlenség századik évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5350c335-2911-4fa2-97b0-9f957a6b21f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormány ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a kormány ezt szeretné. ","id":"20181110_Budapestrol_indulhat_a_kerekparos_Grand_Tour","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5350c335-2911-4fa2-97b0-9f957a6b21f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9da78f4-eb63-44bb-a1f7-c5561588151e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Budapestrol_indulhat_a_kerekparos_Grand_Tour","timestamp":"2018. november. 10. 09:57","title":"Budapestről indulhat egy kerékpáros Grand Tour-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A projektigazgató szerint a nagyobb méretű építőanyagok szállítása jelenti a legnagyobb kihívást.","shortLead":"A projektigazgató szerint a nagyobb méretű építőanyagok szállítása jelenti a legnagyobb kihívást.","id":"20181110_Metrofelujitas_Parlament_hosszusagu_sineket_visznek_le_a_fold_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8578b2c6-7cfd-4f19-89bd-3749a9e9852a","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Metrofelujitas_Parlament_hosszusagu_sineket_visznek_le_a_fold_ala","timestamp":"2018. november. 10. 11:55","title":"Metrófelújítás: Parlament hosszúságú síneket visznek le a föld alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]