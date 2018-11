Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ezzel már három aranynál tart a tokiói világkupán.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ezzel már három aranynál tart a tokiói világkupán.","id":"20181110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c80ab-7671-4273-9dec-753c505bf772","keywords":null,"link":"/sport/20181110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","timestamp":"2018. november. 10. 13:15","title":"Hosszú a világ idei legjobbját úszta 400 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi önkormányzati választáson. ","shortLead":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi...","id":"20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342958ca-3a6b-4b7f-85a7-8f04be014c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 11. 15:54","title":"Megerősítette társelnökei pozícióját a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","shortLead":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","id":"20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719136cd-556c-451b-b3ae-ba8f4a73522a","keywords":null,"link":"/sport/20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","timestamp":"2018. november. 10. 14:18","title":"Felhúzta magát a szövetség az elmaradt hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó sincs.","shortLead":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó...","id":"20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49abfc9-6d6c-42fb-ac20-c4038355e44e","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","timestamp":"2018. november. 10. 21:02","title":"Megvalósulhat Kásler nagy álma, jön a Magyarságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0d94b2-e0c9-455b-ab0a-2809fc58ebf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte növekedett a várható élettartam 1950 és 2017 között: a nőknél 52,9-ről 75,6 évre, a férfiaknál 48,1 évről 70,5 évre – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Világszerte növekedett a várható élettartam 1950 és 2017 között: a nőknél 52,9-ről 75,6 évre, a férfiaknál 48,1 évről...","id":"20181110_atlagos_varhato_elettartam_1950_2017_global_burden_of_disease_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0d94b2-e0c9-455b-ab0a-2809fc58ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec75540-b703-49cf-a92d-16091f545411","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_atlagos_varhato_elettartam_1950_2017_global_burden_of_disease_2018","timestamp":"2018. november. 10. 13:03","title":"60 éve még csak 53 évig élt egy nő, és 48 évig egy férfi – ma egészen mások ezek a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","shortLead":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","id":"20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908bf9-749b-4079-9795-b0018ed78212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","timestamp":"2018. november. 10. 09:20","title":"Ha azt hitte, hogy a parkolóőröknél hétvége van, téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","shortLead":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","id":"20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f28459e-2885-4e9c-8de4-15de69720ac2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Autójával együtt eltűnt taxist keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]