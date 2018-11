Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8907e7-1bd4-49cf-ad02-179094968f19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tízmillió fontot költ el a Premier Foods arra, hogy elég ételt elraktározzanak a Brexit előtt, nehogy kifogyjanak a készleteik a kilépéskor.","shortLead":"Tízmillió fontot költ el a Premier Foods arra, hogy elég ételt elraktározzanak a Brexit előtt, nehogy kifogyjanak...","id":"20181113_Feltolti_a_raktarait_egy_brit_aruhazlanc_nehogy_kifogyjon_a_keszlet_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8907e7-1bd4-49cf-ad02-179094968f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9126a370-40dc-4fb3-84d3-7a1a07f6dd42","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Feltolti_a_raktarait_egy_brit_aruhazlanc_nehogy_kifogyjon_a_keszlet_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 13:27","title":"Feltölti a raktárait egy brit áruházlánc, nehogy kifogyjon a készlet a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf2a614-48e0-4886-a3af-4b3362737f04","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha azt mondjuk, mormota, a legtöbb embernek az alvás jut eszébe. Pedig a szőrös kis jószágok sokkal érdekesebbek holmi szuszogó szőrzsákoknál, az pedig már csak a hab a tortán, hogy Európa egyik legszebb táján, a magyar határtól alig pár órányira, természetes élőhelyükön is megfigyelhetőek ezek a különös lények.","shortLead":"Ha azt mondjuk, mormota, a legtöbb embernek az alvás jut eszébe. Pedig a szőrös kis jószágok sokkal érdekesebbek holmi...","id":"feelaustria_20181109_52_dolog_amit_nem_tudott_a_vilag_legcukibb_allatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bf2a614-48e0-4886-a3af-4b3362737f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c6c9e1-8e0c-4099-b9e8-8fbcad216032","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181109_52_dolog_amit_nem_tudott_a_vilag_legcukibb_allatarol","timestamp":"2018. november. 14. 11:30","title":"5+2 dolog, amit nem tudott a világ legcukibb állatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"b8e76dfd-a629-4ee9-acbe-89184cf8aeb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy hónap helyett legfeljebb négy hét lehet az az idő, amit egy leszállóegység tervezésére fordíthatnak a NASA szakemberei. Egy külsős cég segíthet nekik mindebben.","shortLead":"Négy hónap helyett legfeljebb négy hét lehet az az idő, amit egy leszállóegység tervezésére fordíthatnak a NASA...","id":"20181114_nasa_audodesk_gepi_tanulas_leszalloegyseg_csillagaszat_szaturnusz_holdjai_jupiter_holdjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e76dfd-a629-4ee9-acbe-89184cf8aeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcfb7d6-3abe-4237-a083-a7d117ba2c9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_nasa_audodesk_gepi_tanulas_leszalloegyseg_csillagaszat_szaturnusz_holdjai_jupiter_holdjai","timestamp":"2018. november. 14. 16:03","title":"Lassan ment a tervezés a NASA-nak, aztán segítségül hívtak egy különleges programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","shortLead":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","id":"20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276f13a-f1d8-4d6b-9921-77e3763575f0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","timestamp":"2018. november. 15. 07:15","title":"Lady Gaga csúnyán kiosztotta Donald Trumpot a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52101102-bf3f-4c70-8595-9b79438e2aa8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte az, hogy kedden tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, a terrornak való behódolással ér fel.","shortLead":"Szerinte az, hogy kedden tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, a terrornak való behódolással ér fel.","id":"20181114_lemondott_az_izraeli_vedelmi_miniszter_avigdor_liberman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52101102-bf3f-4c70-8595-9b79438e2aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308114ff-8b52-48ae-bece-225bf7cf3eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_lemondott_az_izraeli_vedelmi_miniszter_avigdor_liberman","timestamp":"2018. november. 14. 13:12","title":"Lemondott az izraeli védelmi miniszter a gázai tűzszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]