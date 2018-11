Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df604b-dfea-418e-bdef-3b36ce9a2d99","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 12:24","title":"Közterületi plakátokon körözik Gruevszkit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","shortLead":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","id":"20181116_oldtimer_klasszikus_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c1f0d-14e9-42d4-ac09-cc770e063561","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_oldtimer_klasszikus_auto","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Tucatnyi klasszikus autót mentettek ki egy elhagyott pajtából, ami összedőlt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete megölt \"emberevő\" tigris árván maradt 10 hónapos kölykei pusztultak el.","shortLead":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete...","id":"20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f9a961-e592-4f6c-8fcc-e20ea60aec21","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","timestamp":"2018. november. 15. 19:15","title":"Vonat gázolhatta halálra a megölt \"emberevő\" tigris árván maradt kölykeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","shortLead":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","id":"20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6735a8be-ae42-4c2d-b3a0-43d4de651848","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. november. 16. 13:55","title":"Simicskó István fényben szilárdítja a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület szerint a Fehér Ház megsértette az alkotmány sajtószabadság biztosítására vonatkozó kiegészítését.","shortLead":"A testület szerint a Fehér Ház megsértette az alkotmány sajtószabadság biztosítására vonatkozó kiegészítését.","id":"20181116_Birosag_Vissza_kell_adni_a_CNN_tudositojanak_feher_hazi_belepojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe447dc-3b7b-41cb-9969-811222adf5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Birosag_Vissza_kell_adni_a_CNN_tudositojanak_feher_hazi_belepojet","timestamp":"2018. november. 16. 17:06","title":"Bíróság: Vissza kell adni a CNN tudósítójának fehér házi belépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ másik oldaláról érkezőknek. A szakemberek szerint a technológiával több probléma is van.","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ...","id":"20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ba74f-7d8b-4e10-aef2-d1d0943dcae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","timestamp":"2018. november. 16. 14:03","title":"Aggódnak az új határellenőrző miatt, amelyet Magyarországon is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]