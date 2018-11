Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70eac06-c6a2-4001-876a-8c8eb821f5d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha van hatmillió forintja, pont futja egy négyzetméternyi üzlethelyiség egyéves bérleti díjára Hongkongban. Bécsben már 1,3 millióból is megúszhatja ezt.","shortLead":"Ha van hatmillió forintja, pont futja egy négyzetméternyi üzlethelyiség egyéves bérleti díjára Hongkongban. Bécsben már...","id":"20181115_Horror_aron_lehet_uzlethelyiseget_berelni_a_vilag_legdragabb_bevasarloutcaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70eac06-c6a2-4001-876a-8c8eb821f5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe4e59f-bae0-4aaa-b3e0-be866af1fe3c","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Horror_aron_lehet_uzlethelyiseget_berelni_a_vilag_legdragabb_bevasarloutcaiban","timestamp":"2018. november. 15. 16:28","title":"Horroráron lehet üzlethelyiséget bérelni a világ legdrágább bevásárlóutcáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df604b-dfea-418e-bdef-3b36ce9a2d99","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 12:24","title":"Közterületi plakátokon körözik Gruevszkit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit számítógépes szakemberek most bemutatott módszere ezen a téren hozhat jelentős javulást.","shortLead":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit...","id":"20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00096ebd-dfd1-42e7-b87c-4ea3fa169210","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","timestamp":"2018. november. 15. 08:03","title":"Mit szólna, ha 6 órával tovább bírná telefonja akkuja? Megtalálták a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]