[{"available":true,"c_guid":"a26afec0-107c-40fd-ade3-962f972abc71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos a találgatás arról, hogyan érkezhetett a volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki Magyarországra. Az Átlátszó azt írja, az Orbánt is szállító luxusgép szerdán Belgrádban járt. Aznap elvileg Gruevszki már Magyarországon volt, de ezt tőle, illetve egy macedón újságírótól tudjuk, úgyhogy a hivatalos érkezési dátum miatt megkerestük a Kül-, illetve Belügyminisztériumot.","shortLead":"Folyamatos a találgatás arról, hogyan érkezhetett a volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki Magyarországra...","id":"20181115_Szerdan_Belgradban_jart_az_Orbant_is_szallito_luxusgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26afec0-107c-40fd-ade3-962f972abc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54180f0-d5b0-4ed6-b0c0-d366693faa4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Szerdan_Belgradban_jart_az_Orbant_is_szallito_luxusgep","timestamp":"2018. november. 15. 15:27","title":"Szerdán Belgrádban járt az Orbánt is szállító luxusgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","shortLead":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","id":"20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a49639-643c-4bff-a1ee-245955774c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","timestamp":"2018. november. 16. 06:41","title":"A nap fotói: 1500 forinton múlhat a láthatóság és az emberélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai aspirációját segítő partnerként továbbra is támogatni fogja az ország korrupció elleni harcát.","shortLead":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai...","id":"20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0028ec78-98a4-473a-b9dd-c9f4705a130d","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 16:26","title":"A macedón kormány reméli, hogy Magyarország nem fogja rejtegetni Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten éjszakai fotózáshoz terveztek. Bár nem tökéletes, az eredmény így is döbbenetes. Felköthetik a nadrágszárukat a gyártók, ez most tényleg telitalálat lett.","shortLead":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten...","id":"20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d24c4-119b-4353-a1d8-b722d8b095fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 15. 13:33","title":"Olyat tud a Google új telefonja, hogy csak néz az ember: szinte tökéletes éjszakai fotókat lő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfit akkor érték tetten, amikor megpróbáltak ellopni egy gépkocsit Újbudáról.","shortLead":"A két férfit akkor érték tetten, amikor megpróbáltak ellopni egy gépkocsit Újbudáról.","id":"20181116_ujbuda_autotolvajok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d314c6e-a340-48e8-8064-7b0acf88c4fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_ujbuda_autotolvajok_video","timestamp":"2018. november. 16. 07:43","title":"Épp munkában volt ez a két autótolvaj, amikor elkapták őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek közt a Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök hogyléte felől érdeklődtek felettébb vicces/gúnyos bejegyzéseikben Orbánnál.","shortLead":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek...","id":"20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88b9b92-e295-4055-bfac-d1f30024a87b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","timestamp":"2018. november. 17. 07:40","title":"Kórházat mikor fogsz átadni? - széttrollkodták a fociakadémiát avató Orbán Viktor oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]