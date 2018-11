Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az extrém sportoló már útra készen várja Chilében, hogy elindulhasson az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első magyarként akarja elérni a Déli-sarkpontot, ahova egy darabig a Fókusz stábja is elkíséri.","shortLead":"Az extrém sportoló már útra készen várja Chilében, hogy elindulhasson az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban...","id":"20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69abf5d7-a3d9-497e-a40c-a6d36e893106","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 21:05","title":"Útrakész a Déli-sarkra induló Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel ezelőtti eredményhez képest. A Jobbik is erősödne, az LMP – ha minden így marad – nem küldhetne képviselőt.","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel...","id":"20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385bd66-8c8a-46e2-907a-491f4b31a834","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. november. 19. 09:17","title":"EP-választás: kétharmada lehet a Fidesznek, az LMP nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más fogalmazta meg így a véleményét, mint maga a Twitter első embere.","shortLead":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más...","id":"20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f7953-979b-4d30-aeb9-af0ddd853246","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","timestamp":"2018. november. 18. 14:03","title":"Felejtsük már el a követők számát a Twitteren! – nem akárki gondolja így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","shortLead":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","id":"20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f8f8ad-9400-4878-be3f-d15212a1a573","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","timestamp":"2018. november. 18. 20:24","title":"Jól megdrágul a karácsonyfa idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.","shortLead":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb...","id":"20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a7b7ab-8acc-4d8c-accc-a77e210612cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","timestamp":"2018. november. 18. 20:00","title":"Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul fizet is. Korábban végrehajtást kértek ellene, ezért „enyhült meg.”","shortLead":"Ráadásul fizet is. Korábban végrehajtást kértek ellene, ezért „enyhült meg.”","id":"20181119_Nemeth_Szilard_hajlando_bocsanatot_kerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89f71b-557a-43e4-b507-88974f3d16bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Nemeth_Szilard_hajlando_bocsanatot_kerni","timestamp":"2018. november. 19. 16:53","title":"Németh Szilárd hajlandó bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte az ország kereteit, egy nagyobb meccs aktív szereplője szeretne lenni. Ennek során pedig áthág minden törvényt és gúnyt űz az állam megannyi hű szolgájából. A heti belpolitikai elemzésünk a Gruevszki-ügyet járja körül.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte...","id":"20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb02f9c0-6f0e-4212-9357-d56ad586908a","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","timestamp":"2018. november. 18. 15:00","title":"Gruevszki szabad, mi viszont Orbán foglyai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb SBO, de ott nyújtsanak jobb ellátást.","shortLead":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb...","id":"20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd2fc1-fe6c-4462-8639-b293b0434cac","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","timestamp":"2018. november. 19. 06:21","title":"A sürgősségi osztályok legalább kétharmada napi működési gondokkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]