[{"available":true,"c_guid":"c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új gazdájára vár.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új...","id":"20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5365bf-1722-423e-8d94-a798dd2e4ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. november. 18. 06:41","title":"Szinte még bejáratósan új ez a 28 éves budapesti Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fél ország kíváncsi most, vajon miről hallgathatták meg a hozzánk menekült volt macedón kormányfőt, Nikola Gruevszkit. A Helsinki Bizottság eljátszott a gondolattal.","shortLead":"Egy fél ország kíváncsi most, vajon miről hallgathatták meg a hozzánk menekült volt macedón kormányfőt, Nikola...","id":"20181119_Miket_kerdezhettek_Gruevszkitol_A_Helsenki_Bizottsag_megprobalta_rekonstrualni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac3f8ea-f66c-403d-bcf2-feb294f28db8","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Miket_kerdezhettek_Gruevszkitol_A_Helsenki_Bizottsag_megprobalta_rekonstrualni","timestamp":"2018. november. 19. 18:21","title":"Miket kérdezhettek Gruevszkitől? A Helsinki Bizottság megpróbálta rekonstruálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","shortLead":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","id":"20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba5068-78f6-49e4-af02-78d4f806cb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","timestamp":"2018. november. 19. 17:41","title":"Elképesztő fotók jöttek a Guatemalában kitört vulkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután telefonon megbeszélést folytatott Jair Bolsonaróval, Brazília megválasztott elnökével, mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután telefonon megbeszélést folytatott Jair Bolsonaróval, Brazília megválasztott...","id":"20181119_Orban_gratulalt_a_brazil_Trumpnak_ott_lesz_Bolsonaro_beiktatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa2e81a-f0e6-4110-a676-4856c2cb5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Orban_gratulalt_a_brazil_Trumpnak_ott_lesz_Bolsonaro_beiktatasan","timestamp":"2018. november. 19. 17:50","title":"Orbán gratulált a brazil Trumpnak, ott lesz Bolsonaro beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","shortLead":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","id":"20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdc50c6-0774-44c1-a959-f53ff0618104","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","timestamp":"2018. november. 19. 11:29","title":"Felújították a 108 éves Frankensteint, és elég para lett az eredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","shortLead":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","id":"20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5df8-ba4b-4481-85aa-09d3711892ad","keywords":null,"link":"/sport/20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","timestamp":"2018. november. 19. 12:12","title":"Bronzérmet nyert a focivébén a magyar hajléktalan-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának emelése ellen?","shortLead":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának...","id":"20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f4ae4f-4754-47bb-8707-4aa30470e175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","timestamp":"2018. november. 19. 07:15","title":"Macron kemény leckét kapott, ez az ára, ha nem találja meg a hangot az alsó középosztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]