[{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium termékdíjtörvény-módosítási tervezetét, amely felvette volna a harcot a műanyagszennyezés ellen. A Greenpeace Magyarország petícióját az egyszer használatos műanyag zacskók visszaszorításáért már közel 150 ezren írták alá, így az minden idők eddigi legnagyobb hazai online környezetvédelmi petíciójává vált. ","shortLead":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3243e6ec-ac96-4057-9488-facf390e1f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","timestamp":"2018. november. 16. 12:09","title":"Keresztbe tett a kormány a műanyagszennyezés megállításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","shortLead":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","id":"20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc8721-5d08-4589-869a-9d37b632b83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Lebukott a korrupcióellenes képzésre érkező polgármester, ahogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","shortLead":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","id":"20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f1bf61-8587-4fa4-b24d-a750bf3dc65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","timestamp":"2018. november. 15. 10:53","title":"Lemondott a brit Brexit-ügyi miniszter, a kormány fele követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton egyértelmű az új jogszabály.","shortLead":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton...","id":"20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8df8fb-8e00-448a-bc81-99e76e932530","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","timestamp":"2018. november. 15. 12:20","title":"Újra felmentették a bíróság elé állított pécsi hajléktalant, a rendőrség fellebbezett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f32c48-751c-48ca-9a46-1b09e07d878d","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Bódis József még a hét elején fejtegette, milyen jó kereseti lehetőség a pedagógusi pálya. Megkérdeztük tőle, hogyan gondolja ezt, de három nap után azt válaszolta, hogy nem kíván válaszolni.","shortLead":"Bódis József még a hét elején fejtegette, milyen jó kereseti lehetőség a pedagógusi pálya. Megkérdeztük tőle, hogyan...","id":"20181116_Oktatasi_allamtitkar_sokan_csak_a_penzert_valasztjak_a_tanari_palyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f32c48-751c-48ca-9a46-1b09e07d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d7382-03bb-4622-9638-c51c6746f3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Oktatasi_allamtitkar_sokan_csak_a_penzert_valasztjak_a_tanari_palyat","timestamp":"2018. november. 16. 14:24","title":"Oktatási államtitkár: sokan a pénzért választják a tanári pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és a lakosság érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával vádolják a szentendrei önkormányzatot a civilek. A városvezetés és a beruházó szerint viszont mindenre van logikus magyarázat, csak a civileknek nincs fülük rá, hogy meghallják.","shortLead":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és...","id":"20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99d8fc-2276-4e9e-b09e-170d8e9b4b18","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","timestamp":"2018. november. 15. 14:45","title":"\"Toronyház\" a szentendrei Duna-partra? Összecsaptak a civilek a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és ennek forintosítható kára is lesz – derül ki a Magyar Urbanisztikai Társaság és több más egyesület közös nyilatkozatából.\r

","shortLead":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és...","id":"20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9bf433-4937-4046-9674-8f170e3f398a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","timestamp":"2018. november. 16. 14:10","title":"\"A nagyobb nem feltétlenül jobb\" – a magasházak ellen tiltakoznak a szakmai szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]