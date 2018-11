Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","shortLead":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Illegális mosómedve-viadalok szervezőit fogták el Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott a mobilüzletág vezetőjének széke.","shortLead":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott...","id":"20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1da9d6-a3f6-47ef-ae09-514e0a95c016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","timestamp":"2018. november. 22. 10:03","title":"Kritikus helyzetben a Samsung mobilrészlege, repül a vezér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának egy embernagyságú plüss Pokémont, majd pánikba esett, mert valahogy meg kellett oldania a párna hazaszállítását San Franciscóból az angliai Newcastle-be. ","shortLead":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának...","id":"20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a89abe7-9088-471c-948d-986796d96c5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","timestamp":"2018. november. 22. 15:09","title":"Ne vásárolj részegen óriási Pokémont, ha az óceán túlpartján laksz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b416d1e3-9534-4e38-8e8b-224daeab00fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt, aki úgy döntött, elköltözik, de az építkezés miatt az ingatlanok értéke is zuhanni kezdett.","shortLead":"Volt, aki úgy döntött, elköltözik, de az építkezés miatt az ingatlanok értéke is zuhanni kezdett.","id":"20181122_Fellazadtak_a_godiek_a_Samsung_uj_gyara_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b416d1e3-9534-4e38-8e8b-224daeab00fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4804206d-2ce7-4442-82d7-237d09d48af1","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Fellazadtak_a_godiek_a_Samsung_uj_gyara_ellen","timestamp":"2018. november. 22. 08:45","title":"Fellázadtak a gödiek a Samsung új gyára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha jeleznék, hogy beavatkozás híján pár másodperc múlva egymásba rohannak. Közeleg az idő, amikor a hálózatba kapcsolt járművek ontani fogják az információkat.","shortLead":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha...","id":"20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c93082-8403-434e-b63f-7c00195505c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","timestamp":"2018. november. 22. 13:15","title":"Mikorra lesznek képesek a kocsik arra, hogy beszéljenek egymással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogszabályból a pártatlanság követelménye. ","shortLead":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó...","id":"20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1028a6-9ca5-484e-b7ca-d813bf1f51f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Több pénzt kapnak, de keményebben is fogják majd a kormánytisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]