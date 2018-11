Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","shortLead":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","id":"20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f3dcfb-d5f2-4917-b5b0-f3c621653de4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","timestamp":"2018. november. 23. 10:28","title":"A Black Friday előtt szólt be Károly herceg a fogyasztói társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló szakválasztásra volna szükség. Ebben nem segít, hogy Magyarországon az egyetem szerepét a kormány abban látja, hogy az közvetlenül a munkaerőpiacot szolgálja ki.



