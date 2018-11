Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent információkat. ","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent...","id":"20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e4327-c889-485e-92e8-b9437a035d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","timestamp":"2018. november. 23. 14:10","title":"A kormány is megerősítette, hogy Moszkvának adták ki az amerikaiak által kért fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak embertelen volna a közlekedési szakszervezet szerint, ha 400 órára emelnék a túlórakeretet, hanem az ő szakmájukban életveszélyes is.","shortLead":"Nem csak embertelen volna a közlekedési szakszervezet szerint, ha 400 órára emelnék a túlórakeretet, hanem az ő...","id":"20181123_Eletveszelyes_lenne_ha_a_buszsoforoket_is_tobb_tulorara_koteleznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80921987-98f7-4df8-80e4-a395f4b202ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Eletveszelyes_lenne_ha_a_buszsoforoket_is_tobb_tulorara_koteleznek","timestamp":"2018. november. 23. 11:03","title":"Életveszélyes lenne, ha a buszsofőröket is több túlórára köteleznék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják, a többi programból is elérhetetlenné válhat. ","shortLead":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják...","id":"20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbd076-c9a6-42c1-8d17-8d6af40f552d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","timestamp":"2018. november. 23. 16:03","title":"Nem biztonságos az Ügyfélkapu oldala, lopásveszélyre figyelmeztetik a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) azoknak, akik új építésű ingatlanba fektetnék a pénzüket.","shortLead":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek...","id":"20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d377ff4d-b3c2-438e-a13c-617726ea798c","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","timestamp":"2018. november. 22. 14:30","title":"Meg is kellene száradni annak a betonnak – ezekre figyemezteti a fogyasztóvédelem az újlakás-vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de orvosai szerint nem szenvedett maradandó károsodást és már otthon lábadozik.","shortLead":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de...","id":"20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7814b-7dc8-4b2e-bcd0-5b4604c500d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","timestamp":"2018. november. 24. 12:04","title":"Oldószert tettek társai egy kisdiák italába Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardianbe.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","shortLead":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","id":"20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858b7dcd-638b-42e0-9671-b83da33f6dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","timestamp":"2018. november. 23. 11:12","title":"Trump a CIA-nek sem hiszi, hogy a szaúdi herceg bűnös a Hasogdzsi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e az Európát meghatározó értékekhez – mondta Orbán Viktor elmúlt nyolc évét értékelve Jean Asselborn luxemburgi kormányfő-helyettes a hvg.hu kérdésére.","shortLead":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e...","id":"20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebd3f-654b-4373-91ed-193586d295ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","timestamp":"2018. november. 23. 06:00","title":"Asselborn: Májusban Orbánnak el kell számolnia a politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]