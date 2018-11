Ezer, a klímaváltozás következményei miatt tiltakozó radikális tüntető lezárta szombaton a Buckingham-palota körül az utakat, írja a Guardian. Az Extinction rebellion radikális szervezet úgy 50 tagja a letartóztatás is kockáztatva állt ki az utakra. A csoport egy hete lezárt pár hidat is Londonban, soraikban magyarok is találhatóak. A tüntetők jelentős része feketében öltözve a parlament körüli gyepet lepte el, gyászszertartást tartva a bolygón kipusztuló élővilágra, köztük az emberiségre emlékezve. Transzparanseiken olyanok voltak olvashatóak, mint "Ne az éghajlat, a rendszer változzon" vagy "Lázadj az életért!" Egy idősebb nő odáig ment, hogy pillanatragasztóval kenve be a kezét a kerítéshez ragasztotta magát, erről videó is készült.

Tizennégy tüntetőt állított elő a rendőrség.